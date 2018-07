EsslingenDie Neuen Neckarwiesen sind eine Steilvorlage. Denn der Unternehmerverein „Standortinitiative Neue Neckarwiesen“ (SiNN), der sich 2009 in dem größten Gewerbegebiet Esslingens gegründet hat, hat zusammen mit der Gewerbegebietsmanagerin ganze Arbeit geleistet. So sieht man es zumindest bei der Stadtverwaltung: Man ist sehr zufrieden mit der Entwicklung in diesem Gebiet und preist sie als Erfolgsgeschichte. Eine solche wünscht man sich auch in anderen Teilen der Stadt. Deshalb will man die Stelle des Gewerbegebietsmanagements jetzt von 50 auf 100 Prozent erhöhen und entfristen. Der Verwaltungsausschuss hat dazu am Mittwoch einstimmig sein Okay