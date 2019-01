Esslingen Für Wolfgang Ratzer, den Leiter des Esslinger Stadtplanungsamtes, ist es eine hoch spannende Sache: Wenn die Hochschule von der Flandernstraße in die Neue Weststadt zieht, wird auf der Flandernhöhe ein 6,5 Hektar großes Gelände frei. Eine Situation, die Ratzer im dicht besiedelten Esslingen nur selten untergekommen sein dürfte. Nun gilt es, zu überlegen, wie dieses Areal künftig bespielt werden soll. Allerdings will die Stadt das Gebiet nicht ganz neu am Reißbrett planen. Vielmehr sollen möglichst viele der bestehenden Gebäude erhalten, aber umgenutzt und gegebenenfalls auch etwas umgebaut werden – möglicherweise auch der markante Bau der