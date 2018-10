Esslingen (adi) Das Areal an der Berliner Straße, das seit Jahren brachliegt, wird an die ZOB Esslingen Grundbesitz GmbH, eine hundertprozentige Tochter der LBBW, verkauft. Bei acht Gegenstimmen gaben die Ratsmitglieder grünes Licht für den Verkauf. Geplant sind auf dem Gelände, das dank seiner verkehrsgünstigen Lage als „Filetstück“ gilt, neben einer Erweiterung des dortigen Rewe-Marktes unter anderem Gewerbeflächen und Kleinstwohnungen, so genannte Mikro-Apartments. Vor allem letztere sind in der Stadt heftig umstritten, weil Kritiker bezweifeln, dass sie ein gelungener Beitrag zur Bekämpfung der Wohnungsnot in Esslingen sein können. Doch dieser Aspekt