EsslingenKennen Sie den? Wie funktioniert Beamten-Mikado? Ganz einfach: Wer sich als Erster bewegt, hat verloren. Oder, wie wär’s mit dem? Begegnen sich zwei Beamte auf dem Flur ihrer Behörde. Fragt der eine: „Sag mal, kannst du auch nicht schlafen?“ Ja, ja, die deutschen Beamten und das weit verbreitete Vorurteil ihrer beruflichen Unausgelastetheit. Immer wieder Grund für fiese Witze. Der Verwaltungsausschuss des Esslinger Gemeinderats stimmt in dieses Lachen nicht mit ein: Ohne großes Murren nahm das Gremium in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend im Alten Rathaus den Bericht von Tina Hülle, Leiterin des städtischen Haupt- und Personalamts, und den