Esslingen (red) Von Mitte April an wird in Esslingen die Zollbergstraße voraussichtlich für fünf Monate gesperrt, um die Folgen der dortigen Hangrutschungen zu beseitigen. Dieses Ereignis wirft seine Schatten voraus, indem die Stadtverwaltung auf der Adenauerbrücke für mehr Tempo sorgen will. Das bedeutet: Vom kommenden Dienstag an müssen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer auf geänderte Verkehrsführungen einstellen, um vor allem während der Hauptverkehrszeiten für einen schnelleren Verkehrsfluss auf der Brücke zu sorgen.

10.000 Fahrzeuge pro Tag

Im Rahmen einer Verkehrssimulation, bei der die aktuell laufende Sanierung der Vogelsangbrücke und