St. Katharina feiert 50-jähriges Jubiläum

St. Katharina wurde vor 50 Jahren im Gedenken an die mittelalterliche Katharinenkirche geweiht

Wie in der gesamten Stadt war nach dem Zweiten Weltkrieg die Zahl Katholiken auch in Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und auf der Neckarhalde stark gestiegen. 1968 rückten in der Kornhalde in Sulzgries die Bagger an. Ein Jahr später wurde die Kirche St. Katharina geweiht.