EsslingenDer Schwimmsportverein Esslingen (SSVE) geht am 2. Juni auf Rekordjagd und will über 1000 mal 50 Meter Freistil eine neue Bestmarke setzen. Das gelingt nur, wenn die Schwimmer am 2. Juni unter einer Zeit von acht Stunden, vier Minuten und 39 Sekunden bleiben. „Das ist schon eine sportliche Herausforderung“, sagt Carola Orszulik, geschäftsführender Vorstand des SSVE. Denn wer sich für den Weltrekordversuch ins Wasser begibt, sollte die 50 Meter schon in unter 29 Sekunden schaffen.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg schickt sich der Schwimmsportverein am ersten Sonntag im Juni an, den bisherigen Weltrekord auf der Distanz