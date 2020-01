EsslingenAlles schien angerichtet. Der Bauantrag zur Errichtung der Traglufthalle ist genehmigungsreif, das Steuerkonzept von den Finanzbehörden abgesegnet. In den kommenden Wochen hätte sich der Gemeinderat mit dem Schwimmverein und seinem Jahrhundertprojekt befasst – im Falle einer Zustimmung hätte man sich dann an die Ausschreibung für die im Herbst beginnenden Arbeiten machen können (die EZ berichtete am 18. Dezember).

Hätte, Wenn und Aber. Es kommt nun doch anders. Der Klimawandel macht dem Esslinger Großklub einen dicken Strich durch die Rechnung – besser gesagt: die CO2-Steuer, die vom nächsten Jahr an erhoben wird. Zunächst war von einem