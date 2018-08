EsslinenEs ist schon grotesk: Als der Gemeinderat am 12. März den Weg für die millionenschwere Sanierung der drei Esslinger Bäder frei gemacht hatte, ist er beim Berkheimer Bad in zwei Punkten von den Vorschlägen der Stadtwerke Esslingen (SWE) abgewichen: Er hat sich auch künftig für ein 50-Meter-Becken ausgesprochen. Und er ist bei vier Gegenstimmen einem weiteren Wunsch aus Berkheim gefolgt: nämlich den Fünf-Meter-Sprungturm zu erhalten. Erhalten heißt aber offensichtlich nicht, dass er künftig auch benutzt werden kann. So, wie es jetzt aussieht, hat sich das Gremium für eine Bauruine entschieden.

Denn die komplexe Sprunganlage im Berkheimer Bad