Mit denkbar knapper Mehrheit hat der Gemeinderat am Montag den Grundsatzbeschluss für den Sportpark Weil gefasst: 21 Ja-Stimmen standen gegen 18 Nein-Stimmen. Damit ist nun der Weg frei für die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts für das rund 11,5 Hektar große Gelände rund um das Eberhard-Bauer-Stadion an der Weil-straße. Die Kritiker monieren allerdings, dass die aktuelle Planung in einigen Bereichen erheblich von der ursprünglichen Version abweiche und dass noch zu viele Punkte ungeklärt seien.

