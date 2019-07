EsslingenDer TV Zell hat am Wochenende mit Sponsorenlauf, Hocketse und Livemusik im Stadion in Zell den eigenen 125. Geburtstag groß gefeiert. Bei all seiner langen Tradition zeigt sich der Verein modern und wandlungsfähig. Zum 125. Jubiläum betonte die Führung vor allem die veränderte Rolle der Frauen im Verein und gab das Ziel aus, die 1000-Mitglieder-Marke wieder anzupeilen. Eine vierstellige Mitgliederzahl hatte der TVZ zuletzt in den 80er-Jahren. „Warum sollen wir das nicht schaffen?“, fragte Thomas Maier, Sprecher der Geschäftsleitung. Die Hürde scheint ihm nicht unüberwindlich: „Aktuell fehlen uns nur noch 150 Mitglieder.“ Und der TVZ hat seinen