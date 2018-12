(adi) - Er stand in den besten Häusern am Herd und ist weit herumgekom­men. Doch wo immer er auch war - auf einen Genuss hätte Jörg Ilzhöfer nie verzichtet: selbst gemachte Weihnachtsgutsle. Damit Kinder nie verlernen, wie man Ausstecherle, Spitzbuben oder Vanillekipferl backt, lädt Ilzhöfer gemeinsam mit der EZ zwölf Jungs und Mädchen ein, in seiner Kochschule am Esslinger Hafenmarkt Weihnachtsgutsle zu backen. Tipps und Rezepte sollen die Kinder von erfahrenen Weihnachtsbäckerin­nen bekommen.

„Omas sind die besten Weihnachtsbäcker der Welt“, schwärmt Jörg Ilz­höfer und bekennt: „Von ihnen kann sogar ein Profi noch etwas lernen.“