Esslingen/Obertürkheim (red) Im Zeitraum zwischen März 2020 und Juni 2021 wird der Geiselbachkanal in der Mittleren Beutau neu gebaut. Dafür muss dieser Abschnitt während der gesamten Bauzeit für den Verkehr gesperrt werden, wie wir berichteten.

Um die Mobilität während der Vollsperrung zu verbessern, soll die Buslinie 109 während der Vollsperrung von der Sulzgrieser Steige über Rüdern, Uhlbach bis zur S-Bahnhaltestelle Obertürkheim und zurück verkehren. Mit der Anbindung des ÖPNV an das S-Bahnnetz wird den Menschen in RSKN eine attraktive Alternative zum Auto angeboten.

In den Hauptverkehrszeiten von 6 – 9 Uhr und von 12 – 20 Uhr wird mit 12 Meter langen Standardbussen gefahren, zwischen 9 und 12 Uhr sollen Kleinbusse eingesetzt werden. Um die notwendige Fahrbahnbreite für den Busverkehr zu erreichen, müssen die Parkflächen in Uhlbach teilweise umgestaltet werden. Dadurch werden in der Tiroler Straße und der Luise-Benger-Straße insgesamt etwa 30 Parkplätze entfallen.

Für den normalen Verkehr bleibt die Verbindung zwischen Rüdern und Uhlbach weiterhin gesperrt. Um Schleichverkehr zu verhindern, wird an der Gemarkungsgrenze zwischen Stuttgart-Uhlbach und Esslingen-Rüdern ein per Fernbedienung versenkbarer Poller aufgestellt. Zur Bewirtschaftung unmittelbar anliegender Grundstücke werden auch Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Diesem Konzept hat der Bezirksbeitrat Obertürkheim am gestrigen Mittwoch, dem 13.11., trotz einzelner Bedenken letztlich einstimmig zugestimmt. Der Erste Bürgermeister Wilfried Wallbrecht ist über die nachbarschaftliche Unterstützung hocherfreut: „Dem Bezirksbeirat Obertürkheim gilt mein ausdrücklicher Dank für das wohlwollende Entgegenkommen. Die Busstrecke als einzig mögliche Alternative während der Vollsperrung ist eine große Erleichterung für ganz RSKN. Wir wissen, dass wir den Anwohnern einiges abverlangen und versprechen, die Belastung durch die Busstrecke so gering als möglich zu halten.“

Im nächsten Schritt muss die Stadt Stuttgart die offizielle Genehmigung erteilen. Anschließend wird der Mobilitätsausschuss der Stadt Esslingen die Umsetzung voraussichtlich auf seiner nächsten Sitzung am 20.11. beraten. Dann ist die letzte Hürde für den S-Bahnzubringer aus RSKN, der mit der Vollsperrung ab Ende März verkehren soll, genommen.