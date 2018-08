Anzeige

EsslingenWährend der Straßenreinigungsarbeiten haben sich am 2. August am Gehwegabschnitt zwischen Südausgang der Bahnhofsunterführung und der Holzrampe am Färbertörlesweg Mauersteine aus der Stützmauer unterhalb der Radabstellanlage herausgelöst und sind auf den Weg gestürzt. Da weitere Mauersteine abzustürzen drohen, wurde der Weg in diesem Abschnitt umgehend gesperrt. Eine Schadensmeldung und Aufforderung zur Beseitigung der Gefahrenstelle wurde an den Eigentümer, die Deutsche Bahn AG weitergeleitet, die weitere Schritte einleiten wird. Der Wegabschnitt bleibt nach Angaben der Stadtverwaltung bis zur Beseitigung des Schadens/der Gefährdung bis auf weiteres gesperrt.