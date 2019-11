EsslingenDie Galgenfrist wird immer kürzer. Ende März muss die Stadt wegen der Kanalarbeiten die Geiselbachstraße – die Nabelschnur für die Stadtteile RSKN hinunter ins Tal – für etwa 15 Monate kappen. Nicht nur dem Esslinger Norden droht dann der Verkehrskollaps. Deshalb hat die Stadt ein Paket geschnürt, das der Mobilitätsausschuss jetzt am Mittwoch einstimmig zur Umsetzung in den kommenden Wochen freigegeben hat. Dazu gehört eine neue Bus- und Radspur bergabwärts auf der Rotenackerstraße über die Wielandstraße hinunter in die untere Mülbergerstraße. Weiterer Baustein des Pakets: Die beiden Linksabbieger am Hirschlandkopf in Richtung Stadtmitte (von