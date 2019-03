EsslingenIn dreieinhalb Jahren mehr als eine Million Euro Spenden sammeln: Was sich wie ein äußerst optimistisches Ziel anhört, ist der Spendenplattform gut-für-den-landkreis-esslingen.de tatsächlich gelungen. Genau 1 049 401 Euro sind bis zum heutigen Tag auf der Website zusammengekommen, Anfang März fiel die Millionen-Marke. Die Betreiber der Plattform, die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie das Spendenportal betterplace.org, zeigen sich ob dieser Zahlen mehr als zufrieden. „Wir hätten es alle nicht für möglich gehalten, dass so schnell so viel Geld zusammenkommt“, freut sich Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzender Burkhard Wittmacher. „Das ist