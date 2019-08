EsslingenIm Bund tut sich die SPD nicht leicht, ihr Spitzenamt zu besetzen – in Esslingen hat sie’s gemacht: Daniel Blank wurde zum neuen Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins gewählt. Der 43-Jährige will die Zusammenarbeit von Ortsverein und Ratsfraktion intensivieren, die Bürgerbeteiligung stärken und zum 150-jährigen Jubiläum der Esslinger SPD 2020 das Profil seiner Partei schärfen. Im EZ-Interview erklärt Blank, was es heißt, in einer Zeit, in der die SPD bundesweit zu kämpfen hat, Esslinger Parteichef zu werden.

Es gab schon angenehmere Zeiten, um SPD-Vorsitzender zu werden. Was hat Sie bewogen, dieses Amt zu