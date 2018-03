Esslingen (bes) - „Wir sehen unsere positive Haltung zu Stuttgart 21 in Esslingen durch die Ergebnisse der Leistungsüberprüfung des neuen Stuttgarter Bahnhofs bestätigt“, erklärt der Vorsitzende der SPD Esslingen, Matthias Schröer. Die Anforderungen an den neuen Bahnhof, auf die man sich in der Schlichtung geeinigt hat, seien dem Gutachten zufolge erfüllt: „Die Zweifel am verkehrlichen Nutzen sollten damit ausgeräumt sein.“ Die noch verbliebenen aktiven Gegner des Projekts in Esslingen forderte Schröer auf, das Ergebnis des Stresstests ernst zu nehmen. Sich in Esslingen weiterhin für K21 einzusetzen, wäre nach seiner Ansicht nach dem