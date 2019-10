Esslingen Wer sich in der Kommunalpolitik engagiert, ist abends häufig unterwegs: Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen, Fraktionsrunden, Expertengespräche und Veranstaltungen fordern vollen Einsatz. Wenn er ins Rathaus geht, hat der Esslinger SPD-Stadtrat Florian Dieringer stets einen besonders langen Arbeitstag in den Knochen. Obwohl er als Bäckermeister schon in aller Herrgottsfrühe in der Backstube steht, hat er im Mai für den Gemeinderat kandidiert und wurde mit starkem Ergebnis gewählt. Seither muss der 32-Jährige Beruf und Engagement unter einen Hut bringen, was gar nicht so einfach ist. Weil seine Fraktionskollegen hautnah erleben wollten, was es