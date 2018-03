ES-Pliensauvorstadt (bes) - Die SPD-Gemeinderatsfraktion geht auf Distanz zu den Investorenplänen für das Danfoss-Areal. „In der Pliensauvorstadt sollen die Menschen weiterhin gut wohnen und leben können“, schreibt Fraktionsvorsitzender Andreas Koch in einer Pressemitteilung. Zwar sei für die SPD klar, dass das betreffende Gebiet in Zukunft gewerblich genutzt werden könne und diesbezüglich ein hohes Potenzial aufweise. Aber alle Veränderungen müssten sich daran messen lassen, ob sie in verkehrlicher und anderer Hinsicht für den Stadtteil verträglich seien. „Das sehen wir bei einem Logistikzentrum nicht gegeben.“ Abgesehen davon sei man