SPD-Bekenntnis zum Pfleghof

Partei legt sich bei Diskussion um Esslinger Stadtbücherei fest

In der Diskussion über den künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei hat sich die SPD-Gemeinderatsfraktion festgelegt: Wenn der Gemeinderat am 18. Juni entscheidet, ob die Bücherei an ihrem angestammten Standort im Bebenhäuser Pfleghof bleibt, der dann erweitert und modernisiert wird, oder ob es einen Neubau zwischen Kiesstraße und Kupfergasse gibt, werden sich die Sozialdemokraten klar für den Pfleghof aussprechen. Eine Besichtigung des möglichen Neubau-Standorts und eine anschließende Bürgeranhörung, bei der sich eine überwältigende Mehrheit der Besucher für einen Verbleib im Pfleghof ausgesprochen hatte, hat die SPD in ihrer Haltung bestärkt. Immerhin fordern die Sozialdemokraten seit vielen Jahren, den Pfleghof endlich zu modernisieren.