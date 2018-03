Sparsame Wasserstoff-Fahrzeuge

ESSLINGEN: Hochschule erfolgreich bei der „Challenge Bibendum“

(red) - Nicht um hohes Tempo, sondern um sparsamen Verbrauch geht es bei der „Challenge Bibendum“, die in diesem Jahr in Brasilien stattfand. Die Hochschule Esslingen war mit ihrem selbst entwickelten Hydro­smart und einem neuen Elektrorad am Start und belegte in mehreren Disziplinen erste Plätze.