Von Melanie Braun

Auf dem Karstadt-Areal tut sich etwas: In den vergangenen Tagen waren immer wieder Bauarbeiter zu sehen, die verschiedene Arbeiten erledigten. Der Straßenbelag neben dem Karstadt-Gebäude ist bereits entfernt worden, dort sind einige Vertiefungen zu sehen. Auf dem früheren Parkplatz hinter dem Verkaufsgebäude klaffen bereits riesige Löcher. Allerdings sind hier immer noch Archäologen am Werk, die einige hochinteressante Funde ans Licht geholt haben.

Nicht nur wegen der Grabungen wird der offizielle Baustart noch etwas auf sich warten lassen: Der Gemeinderat muss am Montag noch einige Planänderungen absegnen, erst dann könne die