EsslingenDer Blick hinter die Kulissen der Hochschule Esslingen lockte Hunderte auf den Campus in der Stadtmitte. Viele Eltern und Großeltern wollten sehen, was ihre Kinder und Enkel, die dort studieren, den ganzen Tag treiben. Es kamen aber auch viele Technik-Fans, die sich gerne in die Geheimnisse der Roboter- und Laborwelt entführen ließen. Die Studenten hatten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, überall gab es etwas zu sehen und entdecken. Beim Rundgang durch die 15 Gebäude der Hochschule zeigten verschiedene Fakultäten Beispiele ihrer Arbeit und Forschung. An vielen Ständen konnten die Besucher selbst aktiv werden.

