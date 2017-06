Die Schleyer-Brücke muss in den kommenden Jahren saniert werden, was die Verkehrssituation deutlich zuspitzen dürfte. Bulgrin

Von Alexander Maier





Die Pläne der Stadt für die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke, der neue Flächennutzungsplan, das Projekt „Soziale Stadt“, der Neubau des Jugendhauses oder die Bebauung des alten Sportplatzes in Weil - es gibt vieles, was die Menschen in den Esslinger Stadtteilen Mettingen, Brühl und Weil beschäftigt. Manche Themen sind sehr aktuell, andere haben ihre Aktualität in langen Jahren nie verloren. Und sie alle werden zur Sprache kommen, wenn sich die Bürger der drei Stadtteile am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus zur Einwohnerversammlung treffen. Dann gilt es auch, einen neuen Bürgerausschuss zu wählen. Weil einige verdiente Bürgervertreter ihren Rückzug angekündigt haben, werden neue Kräfte gesucht, die sich für Mettingen, Brühl und Weil engagieren wollen.

Diverse Themen bergen Zündstoff

Zu denen, die sich in der morgigen Einwohnerversammlung wieder zur Wahl stellen werden, gehört mit Gerd Küpper auch der amtierende Vorsitzende. Er wird zu Beginn der Versammlung den Rechenschaftsbericht des Bürgerausschusses vorlegen und die Arbeit des Gremiums Revue passieren lassen. Dann wird auch deutlich werden, wie facettenreich die Arbeit im Bürgerausschuss ist und wie vielfältig sich das bearbeitete Themenspektrum präsentiert. Gespannt warten viele Bürger darauf, wie sich die kommunale Bauverwaltung das weitere Vorgehen bei der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke vorstellt. Das Brückenbauwerk muss in den nächsten Jahren aufwendig erneuert werden - mit deutlichen Folgen für die Verkehrsströme in diesem Bereich. Und wenn die Schleyer-Brücke fertig ist, dürfte auch die Sanierung von Adenauer- und Vogelsangbrücke zu Verkehrsverlagerungen führen, die an Mettingen nicht spurlos vorübergehen werden. „Da wollen wir von der Stadt gerne hören, welche Vorstellungen sie hat“, sagt Gerd Küpper, der in diesem Zusammenhang an einen alten Vorschlag des Bürgerausschusses erinnert: eine zusätzliche Zufahrt zur B 10 an der Hafenbahnbrücke, die Entlastung bringen könnte.

Beim neuen Flächennutzungsplan will der Bürgerausschuss ebenfalls ganz genau hinschauen - etwaigen Überlegungen im Bereich der Siemensstraße steht das Gremium kritisch gegenüber. Das Projekt „Soziale Stadt“ bringt für Mettingen, Brühl und Weil interessante Möglichkeiten, die in der Einwohnerversammlung ebenfalls diskutiert werden sollen. Nicht zuletzt mit Blick auf die Bebauung des ehemaligen Sportplatzes in Weil würde es nicht überraschen, wenn in der Versammlung auch der Gedanke einer besseren Verbindung über Neckar und B 10 wieder ins Gespräch käme. Für viele Bürger ist der Gedanke eines Stegs noch lange nicht vom Tisch.

Deutlich weiter ist man mittlerweile beim Jugendhaus Mettingen, das schon in zahlreichen Einwohnerversammlungen ein heiß diskutiertes Thema war. Demnächst soll der Neubau beginnen - über den Stand der Dinge wird die Stadtverwaltung in der Einwohnerversammlung berichten. „Und wir wollen von der Stadt auch gerne wissen, was dann aus dem bisherigen Jugendhaus werden soll“, erklärt Gerd Küpper.

An Gesprächsstoff wird es also morgen in der Einwohnerversammlung nicht fehlen, zumal noch weitere Themen auf der Agenda stehen: die dezentrale Seniorenbetreuung, die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen im Stadtteil, die Rad- und Fußwegverbindungen zwischen Mettingen und der Innenstadt oder der Schleichverkehr - all das soll zur Sprache kommen. Und auch das Thema Ordnung und Sicherheit am Bahnhof taucht auf der Tagesordnung jeder Bürgerversammlung auf. Für Gerd Küpper und seine Mitstreiter führt daran kein Weg vorbei: „Wenn wir nicht mehr drüber reden, denkt die Stadt vielleicht noch, wir seien mit dem jetzigen Zustand zufrieden.“

Die Einwohnerversammlung für Mettingen, Brühl und Weil beginnt am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Mettingen.