Esslingen (red)Soziales Engagement zahlt sich aus und wird honoriert. Diese Erfahrung machten 53 Schülerinnen und Schüler, nicht nur bei der Verleihung des Esslinger Sozialpreises 2019. Zum 21. Mal wurde am 4. Juli der Preis verliehen. Oberbürgermeister Zieger überreichte den 53 Schülerinnen und Schülern aus 7 Esslinger Schulen die Urkunden für besonderes soziales Engagement. „Soziales Engagement, egal in welcher Form, gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Für den weiteren Lebensweg ist dies mit Sicherheit sehr wichtig und vielleicht auch richtungsweisend für eine zukünftige Berufswahl“, sagte Zieger in seiner Rede. Er dankte allen