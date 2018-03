Von Claudia Bitzer

Esslingen - Mit mindestens zwölf Vollzeitstellen für die Betreuung der Ende 2018 voraussichtlich 1000 Menschen in der Anschlussunterbringung hatte die Stadt Esslingen eigentlich kalkuliert. Für Ende 2019 hatte sie sogar 15 Stellen vor Augen. Denn dann rechnet das Rathaus mit 1200 Geflüchteten mit Bleibeperspektive, die in den Hoffnungshäusern, Obdachlosenunterkünften, in Wohnungen der EWB oder in privaten Häusern leben und Unterstützung brauchen.

Doch daraus wird nun nichts. Selbst wenn die Stadt alle Töpfe zusammenkratzt – was sie getan hat – summiert sich das für die nächsten beiden Jahre nur auf 8,9 Stellen.