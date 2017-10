Anzeige

Von Alexander Maier





Für die Lebensqualität in Mettingen, Brühl und Weil hat die Stadt Esslingen zuletzt einiges getan, und das Förderprogramm „Soziale Stadt“ eröffnet die Möglichkeit, die positive Entwicklung weiter voranzubringen. Deshalb hat der Bürgeraus­schuss umso genauer hingeschaut, als die Stadt im vergangenen Jahr ihren Vorentwurf für einen neuen Flächennutzungsplan präsentiert hat. Im Rathaus sieht man die Chan­ce, in den Mettinger Wiesen West neue Gewerbeflächen zu erschließen. Der Bürgerausschuss hält von solchen Überlegungen wenig, verweist auf die ohnehin bereits starke Belastung durch Verkehr, Gewerbe und Industrie und fürchtet um Lebensqualität und Erholungswert des Stadtteils.

Zwei Areale haben die Städteplaner im Bereich Mettinger Wiesen West ausgeguckt: Auf etwa einem halben Hektar wird zwischen der Bebauung entlang der Siemensstraße und der Kreuzung mit der Kreisstraße 1271 eine gewerbliche Nutzung angeregt. Weitere 1,1 Hek­tar Gewerbefläche können sich die Verantwortlichen im Rathaus in dem zum Neckar hin orientierten Bereich zwischen Kreisstraße und Siemensstraße vorstellen. Beide Areale werden von der Stadtverwaltung als „Gemüseanbauflächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft“ eingestuft.

Argumente gegen Gewerbeflächen

Der Bürgerausschuss hat sich die Überlegungen der Stadtplaner genau angeschaut und verweist darauf, dass der Stadtteil mit der Bebauung des alten Sportplatzgeländes in Weil bereits einen stattlichen Beitrag zur Schaffung weiteren Wohnraums leiste. Die Gründe, die gegen eine Ausweisung von Gewerbeflächen im Bereich Mettinger Wiesen West sprechen, sind nach Einschätzung der Bürgervertreter vielfältig. Vieles von dem, was der Ausschuss anführt, findet sich in den „Gebietssteckbriefen“, in denen die Verwaltung ökologische, ökonomische, soziale, strukturelle und andere fachliche Aspekte für das jeweilige Areal beleuchtet. Anders als die Verwaltung misst der Ausschuss den dort formulierten Ausschlusskriterien eine deutlich höhere Bedeutung bei.

Die Bürgervertreter verweisen in ihrer Stellungnahme zum Vorentwurf für einen neuen Flächennutzungsplan darauf, dass es sich bei den Mettinger Wiesen West um „zusammenhängende, hochwertigste Ackerflächen mit sehr hoher Bodengüte“ handelt, deren Verlust besonders schwer wiegen würde. Eine zunehmende Zerstückelung von zusammenhängenden Ackerflächen schränke eine rentable Bewirtschaftung durch die heimischen landwirtschaftlichen Betriebe ein. Die Versiegelung dieser Flächen erhöhe zudem die Überschwemmungsgefahr und behindere die Grundwasserbildung. Schon jetzt sind die bauliche Belastung und die Belastung durch Gewerbe und Industrie gerade in Mettingen extrem hoch. Außerdem hätten die betreffenden Flächen eine hohe Bedeutung für den lokalen Frischluft- und Kaltluftaustausch.

Weil durch die Neubebauung in Brühl und Weil rund 500 neue Bewohner hinzukommen, sieht der Bürgerausschuss einen zunehmenden Bedarf an Frei- und Erholungsflächen. Vor allem der zum Neckar hin orientierte Bereich der Mettinger Wiesen West sei „eine wichtige Ergänzung zum ohnehin schon eingeschränkten Grünstreifen entlang des Neckarufers“. Deshalb ist für den Ausschuss in diesem Bereich allenfalls eine Umwidmung von Freiflächen als Reserve für mögliche Erweiterungen des Neckaruferparks und der Bewegungs- und Freiflächen hinter dem geplanten Jugendhausneubau denkbar.

Und weiter heißt es in der Stellungnahme: „Eine weitere Zerschneidung, Verkleinerung und Verlärmung erholungsrelevanter Freiräume führt zu einer Herabsetzung der Erholungs- und Lebensqualität in den Stadtteilen Weil, Brühl und Mettingen.“ Diese Einschätzung des Bürgerausschusses spiegle das Meinungsbild der Einwohner in den drei Stadtteilen wider, heißt es.

In der Serie „Flächennutzungsplan im Fokus“ stellt die Eßlinger Zeitung in loser Folge die Positionen der Esslinger Bürgerausschüsse zu den Empfehlungen der Stadtverwaltung für den Flächennutzungsplan vor. Detaillierte Unterlagen zum Flächennutzungsplan findet man auch im Internet unter www.esslingen.de/,Lde/start/es_themen/flaechennutzungsplan.html