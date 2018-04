Anzeige

Esslingen/Reutlingen (dpa/lsw) - Mehrere Hundert Flüchtlinge sind mitten in der Nacht in einer kurzfristig eingerichteten Erstaufnahmestelle in Rottenburg (Landkreis Tübingen) untergebracht worden. Die meisten der Asylbewerber waren zuvor mit einem Sonderzug aus Bayern in Esslingen angekommen. Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher (CDU) sprach davon, er fühle sich von der Unterbringung der Flüchtlinge „überrumpelt“.

Für die Unterbringung wurde am Dienstagabend kurzfristig eine ehemalige Gewerbehalle eingerichtet. Das zuständige Regierungspräsidium in Tübingen sprach zunächst von 450 Asylbewerbern, die Stadt Rottenburg von 600 Menschen.

Helfer des Technischen Hilfswerks (THW), des Deutschen Roten Kreuzes und Ehrenamtliche waren bis in die späten Abendstunden damit beschäftigt, Tische, Trennwände und Feldbetten in der Halle aufzustellen. In Laufe des Tages sollten laut Regierungspräsidium noch 100 weitere Flüchtlinge in die Halle gebracht werden.

Am späten Dienstagabend war ein Sonderzug mit rund 500 Flüchtlingen in Esslingen angekommen. Nach Angaben der Polizei wurden die Schutzsuchenden mit Bussen in Erstaufnahmeeinrichtungen gebracht. 300 Flüchtlinge davon kamen nach Rottenburg. Die etwa 200 weiteren Flüchtlinge aus dem Sonderzug wurden der Reutlinger Polizei zufolge in eine Unterkunft im Ortenau-Kreis gebracht. Die anderen nach Rottenburg gebrachten Flüchtlinge kommen dem Regierungspräsidium zufolge aus der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Karlsruhe.

Erst am späten Nachmittag habe Bürgermeister Neher von der bevorstehenden Ankunft so vieler Menschen erfahren, teilte die Stadt mit. Der Eigentümer der bislang leerstehenden Halle wurde der Stadt zufolge um 15.30 Uhr am selben Tag kontaktiert.

Tübingens Bürgermeister Boris Palmer (Grüne) reagierte prompt auf Facebook. „Solche ad hoc Entwicklungen sind die Voraussetzungen für die Beschlagnahmung leer stehender Gebäude wenn alle anderen Möglichkeiten der Unterbringung ausgeschöpft sind“, verkündete er via Facebook. Palmer hatte vor einigen Wochen bereits angeregt, leerstehenden Wohnraum zu beschlagnahmen, um Flüchtlinge darin unterzubringen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell auf diesen Punkt zulaufen“, so Palmer weiter.