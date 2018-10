Esslingen Seit nunmehr acht Jahren läuft die Generalsanierung an der Rohräckerschule auf dem Esslinger Zollberg. Eigentlich wollte der Landkreis dieses Vorhaben am Sonderpädagogischen Schulzentrum in sechs Jahren über die Bühne bringen. Aber ein Jahr schob es der Kreistag aus finanziellen Gründen, dann wurden kleinere Bauabschnitte gebildet, weil die Schülerzahl stieg, auch die Beseitigung von Schadstoffen kostete Zeit. Und nun wird es laut Landrat Heinz Eininger zunehmend schwieriger, Handwerker zu finden, die fristgerecht kommen und die Arbeit ordentlich erledigen. Immerhin brachte der 14. Projektbericht im Kreistags-Ausschuss für Technik und Umwelt