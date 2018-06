Esslingen Plochingen hat sie, Kirchheim hat sie. Und wenn es nach der SPD-Gemeinderatsfraktion in Esslingen geht, soll es künftig auch in der Kreisstadt mindestens eine Sommerschule geben. An insgesamt 42 Standorten im Land erhalten Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf meist in der letzten Woche der großen Ferien „passgenaue Lernangebote und einen Motivationsschub für einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr“, so Kultusministerin Susanne Eisenmann. Im Zuge ihrer Qualitätsoffensive hat sie in diesem Jahr auch erstmals acht Grundschulen mit ins Programm genommen – bislang konnten sich nur Kinder und Jugendliche aus weiterführenden Schulen in diesen