Sommerredaktion startet mit einem brisanten Thema

EZ-Sommerredaktion startet Freitag – Von 11 bis 13 Uhr geht es am Maille-Café um Sauberkeit in der Stadt

„Sauberkeit in der Stadt“ – für viele Esslinger ist das ein ganz heißes Eisen. Und damit passt dieses Thema perfekt ins Programm unserer Sommerredaktion: Bis 31. August sind Mitarbeiter der Lokal- und Kreisredaktion unserer Zeitung an Brennpunkten in Stadt und Kreis Esslingen vor Ort, um das Gespräch mit unseren Leserinnen und Lesern zu suchen. Los geht’s am Freitag, 3. August: Von 11 bis 13 Uhr geht es in der Sommerredaktion beim Maille-Café um Sauberkeit in der Stadt und was das Rathaus dazu beitragen kann.