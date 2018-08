Anzeige

EsslingenAn heißen Tagen wie diesen sehnen sich viele nach einem Sprung ins kühle Nass. Um ein Haar hätten die Berkheimer für einen solchen in die Stadt hinunter fahren müssen. Denn im Rahmen der Diskussionen um ein neues Bäderkonzept standen die Berkheimer Becken durchaus zur Disposition. Das ist nun vom Tisch. Stattdessen muss das Hallen- und Freibad in dem Stadtteil umfassend saniert werden. Doch die Pläne dafür hielten einen weiteren Schock für die Schwimmbadfans bereit: Es wurde überlegt, den Fünf-Meter-Turm abzuschaffen und das 50-Meter-Becken zu teilen. Das sorgte für großes Aufsehen. Der Gemeinderat hat sich zwar dagegen ausgesprochen, doch in trockenen Tüchern ist die Sache offenbar noch nicht.

Sowohl über den Sprungturm als auch über das 50-Meter-Becken werde noch diskutiert, sagt Moritz Brunemann, Sprecher der Stadtwerke Esslingen. Bis Ende des Jahres würden die Planungen und die Kosten für die Sanierung erstellt, im Dezember solle der Gemeinderat dann über die konkreten Vorhaben beraten und beschließen. Genügend Zeit für die Berkheimer, ihrerseits über die Zukunft ihres Bades zu debattieren. Denn das Freibad ist immer ein großes Thema in dem Stadtteil, das bestätigt Aglaia Handler, Vorsitzende des Berkheimer Bürgerausschusses. Man hat sich schon viele Gedanken darüber gemacht, was man sich hier vorstellt. Über die Wünsche und Ideen, aber auch über mögliche Kritik will die Lokalredaktion der Eßlinger Zeitung mit den Berkheimern ins Gespräch kommen. Deshalb wird die EZ-Sommerredaktion am Dienstag, 7. August, von 11 bis 13 Uhr im Freibad zu Gast sein und ein offenes Ohr für die Belange der Badefans haben. Über die Eindrücke vor Ort wird dann aktuell in der gedruckten EZ und online berichtet.

Ein Thema liegt den Berkheimern laut Aglaia Handler besonders am Herzen: „Wir wünschen uns, dass der Sprungturm erhalten bleibt. Aber er muss auch nutzbar sein.“ Schließlich sei der Turm ein Alleinstellungsmerkmal für das Bad und höchst beliebt. Derzeit ist die Fünf-Meter-Plattform gesperrt, weil es nicht genügend Aufsichtspersonal gibt, um den Sicherheitsanforderungen für Sprünge aus der Höhe zu genügen. Die Drei-Meter-Plattform und das Ein-Meter-Brett können zwar genutzt werden, aber in Zukunft wünscht man sich, dass auch der „Fünfer“ wieder zur Verfügung steht. Für die meisten wäre es wohl kein Thema, wenn der Sprung von ganz oben erst nach der Sanierung wieder möglich wäre – aber diese Perspektive brauche man schon, um die Sperrung akzeptieren zu können. Viele hoffen zudem, dass das 50-Meter-Multifunktionsbecken, in dem Nichtschwimmer und Schwimmer nur durch eine Leine voneinander getrennt sind, erhalten bleibt. Die Stadt Esslingen hat erwogen, aus dem großen Becken zwei kleinere zu machen, nämlich ein wettkampftaugliches 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und ein separates Nichtschwimmer- und Freizeitbecken. Doch auch der TSV Berkheim ist wohl nicht glücklich über diese Lösung. Aglaia Handler sagt: „Wichtig ist, dass es ein Familienbad bleibt.“

Darüber hinaus soll auch das Hallenbadgebäude komplett saniert werden. Hier wird nicht nur das Foyer neu gestaltet, sondern es werden auch Duschen, Toiletten und Umkleiden generalsaniert. Der Saunabereich soll im Zuge der Arbeiten abgerissen werden. Außerdem ist eine Edelstahlauskleidung mit Hubboden für das Innenbecken geplant, ebenso die Erneuerung der gesamten Technik. Insgesamt geht man von Kosten in Höhe von rund neun Millionen Euro aus. Im Herbst 2019 will man mit den Arbeiten beginnen, die voraussichtlich bis zum Sommer 2021 dauern werden. Zuvor soll noch das Neckarfreibad saniert werden: Baustart ist hier bereits im September nach der aktuellen Badesaison, bis zu den Pfingstferien im kommenden Jahr will man fertig sein. Als letztes der drei Esslinger Bäder steht das Merkel’sche Schwimmbad auf dem Programm: Die Sanierung der Einrichtung mit ihrem Jugendstil-Charme ist für Sommer 2021 bis Herbst 2022 anvisiert.

Die Sommerredaktion ist am Dienstag, 7. August, von 11 bis 13 Uhr im Berkheimer Freibad zu Gast. Hier soll es um die Zukunft des Bades gehen, die immer wieder heiß diskutiert wird.

