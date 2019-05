EsslingenHomosexuelle Partnerschaften – Segen oder Sünde? Die Frage treibt die evangelische Kirche seit langem um und benennt zugleich die kontroversen Positionen. In Württemberg hat sich die Landeskirche auf ihrer Synode im März zu einem Kompromiss durchgerungen, der in bestimmten Gemeinden zwar keine Trauung, aber eine Segnung von Homo-Paaren zulässt (siehe Info-Text unten). Die Wogen haben sich durch den Beschluss nicht geglättet sondern schlagen erst recht hoch. In einem Streitgespräch stellen sich der Esslinger Gemeindepfarrer Christoph Schweizer als Vertreter der liberalen Position und der Theologe Paul Murdoch, Mitglied der