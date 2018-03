Einfach mal einen Vorrat an Eizellen einfrieren. Wer weiß, ob Frau sie eines Tages wieder braucht, wenn es mit den ersehnten Karriereschritten geklappt und die Biologie nach Jahren ihren Tribut gefordert hat. Die Debatte über das Für und Wider der neudeutsch social freezing genannten Vorratshaltung hält an und findet ihre logische Fortsetzung hinein in die Mitte der Gesellschaft.

Einer der satirischen Edelschreiber eines großen Wochenblattes ist beispielsweise jüngst auf den Dreh gekommen, man könnte ja nicht nur Eizellen, sondern auch komplette Kinder bei Bedarf für kürzere oder längere Zeit einfrieren -