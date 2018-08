EsslingenDie Kritiker des Verkehrsversuchs in der östlichen Altstadt haben recht. So geht das nicht. So lax, wie die Stadt kontrolliert, hat man bei allem Respekt vor der Personalnot im Kommunalen Ordnungsdienst wirklich den Eindruck, dass die Stadt diese Lösung gar nicht will. Wie kann es sein, dass drei Monate nach Startschuss so viele Autofahrer so unbeschwert durch die neue Fußgängerzone rauschen? Warum müssen Fußgänger und Autofahrer die daraus entstehenden Konflikte in unguten, individuellen Auseinandersetzungen austragen, die eigentlich von ordnungspolitischen Profis geregelt werden müssten?

Wenn man das muntere Treiben in der Strohstraße