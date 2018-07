EsslingenAuf den Glockenschlag mittags um zwölf Uhr wurden die 800 Maultaschen angeliefert, die am Vortag mit vereinten Kräften gefüllt, geformt und vorbereitet worden waren. „Oh, riecht das gut!“, schwärmten die jungen Nachwuchsköche, als sie den Deckel vom großen Behälter lüfteten. An vier Tagen servierte die Kinder-Biennale unterstützt durch das Team des Kaffeehaus Sonne in der Küferstraße einen leckeren Mittagstisch für Jedermann. „So isst Esslingen“ hieß es da, und Lasagne, Blätterteigröllchen mit Zaziki, griechische Vorspeisen, schwäbische Maultaschen und türkische Manti lockten zahlreiche hungrige Gäste ins „Café