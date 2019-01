EsslingenSoll die Esslinger Stadtbücherei in einem modernisierten und erweiterten Bebenhäuser Pfleghof bleiben, oder aber in einen Neubau an der Küferstraße umziehen? Um diese Frage geht es am 10. Februar während eines Bürgerentscheides. Dazu werden in diesen Tagen an alle rund 70 000 abstimmungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger die Wahlbenachrichtigungen verschickt.

Im Grunde genommen funktioniert ein Bürgerentscheid – es ist der erste seiner Art in Esslingen überhaupt – wie eine Bürgermeisterwahl. Die Wahlbenachrichtigung kommt per Post ins Haus und das muss bis zum 19. Januar erledigt sein. Wer bis zu diesem Zeitpunkt keine Benachrichtigung