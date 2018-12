EsslingenDas erste Lied, das gemeinsam gesungen wird, ist Programm: „Ihr Kinderlein kommet“. Schon zum fünften Mal lud Andreas Sauer zum Adventssingen in die evangelische Kirche in Sirnau ein. Und die Jüngsten kamen am ersten Advent in Scharen: Aus dem Kindergarten und von der Kindertagesstätte, mit Eltern, Großeltern, Freunden und Nachbarn. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt, als die Steppkes mit brennenden Kerzen einzogen, als gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und kleine Geschichten erzählt wurden.

„Kling Glöckchen“, „Leise rieselt der Schnee“, „Alle Jahre wieder“ und „Lasst uns froh und munter sein“ – zum Mitsingen ist in Sirnau