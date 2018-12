Anzeige

Esslingen (rab)Um die Fachwerkhäuser in Esslingen zu schützen, gilt auch in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot in der Altstadt. Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände ist sowieso in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen aber auch in der Nähe von Fachwerkhäusern verboten.

Das Verbot gilt in Esslingen nicht nur in der Altstadt mit ihren vielen mittelalterlicher Fachwerkbauten. Auch auf der Esslinger Burg sind Raketen und Böller strikt untersagt. Deshalb ist in der Silvesternacht auch der Zutritt zum Kanonenbuckel, zur Burgstaffel und zum Seilergang an Silvester gesperrt. Außerhalb der gesperrten Gebiete ist das Abfeuern von Pyrotechnik erlaubt.

