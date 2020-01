Esslingen Zum Auftakt warme Sonnenstrahlen, später lodernde Flammen und durchweg gut gelaunte Menschen: Bei traumhaftem Wetter war die Zahl der Teilnehmer am 31. Esslinger Silvester-Fackellauf rekordverdächtig und die Stimmung bestens – nicht zuletzt beim Organisations-Team. Denn die Traditionsveranstaltung dient stets auch einem guten Zweck: Der gesamte Erlös fließt in die Kasse der EZ-Weihnachtsspendenaktion.

Früher Andrang: Schon um halb vier finden sich die ersten Geselligen am Segelflugplatz ein. Über der Wiese zieht ein Lenkdrachen seine Kreise, an der Römerstraße bildet sich ein Zug aus Erwachsenen und Kindern. An der