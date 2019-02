EsslingenEsslingens erster Bürgerentscheid ist gelaufen, und man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass er lange nachhallen wird. Nur passionierte Optimisten hatten darauf gewettet, dass es den Pfleghof-Befürwortern gelingen würde, die hohe Hürde von 14 000 Ja-Stimmen zu nehmen. Dass das Quorum am Ende klar übertroffen wurde, spricht für sich – und dafür, dass viele in Gemeinderat und Stadtverwaltung die Stimmung in der Bürgerschaft wieder mal unterschätzt hatten. Viele Esslinger hatten sich vor der Ratsentscheidung klar für eine Modernisierung und Erweiterung des Bebenhäuser Pfleghofs ausgesprochen. Dass ihre Stimme kein Gehör fand, brachte für