EsslingenSie ist ungewöhnlich wandlungsfähig, schlüpft in die unterschiedlichsten Rollen, besitzt eine feine Beobachtungsgabe und einen wachen Verstand, sie hat Witz und ein Gespür für das Besondere im Alltäglichen. All das hat die Kabarettistin Sia Korthaus in diversen Bühnenprogrammen unter Beweis gestellt. Mit ihrem jüngsten Soloprogramm „Lust auf Laster“ ist Sia Korthaus am Sonntag, 29. September, ab 18 Uhr im Esslinger Kabarett der Galgenstricke zu Gast. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät sie, wie ihre Programme entstehen und wie sie’s selbst mit Lastern hält.

Wer sein Programm „Lust auf Laster“ nennt, muss sich fragen lassen: Auf