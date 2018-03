Vorsichtig tasten sich Lara und Denis mit Anna Heinrichs Blindenstöcken durch den Schulflur. Derweil lassen sich andere Schülerinnen und Schüler im Schulhof von Katja Lück zeigen, wie zielsicher sie ihr Blindenhund Leo um Hindernisse lotst und in die gewünschte Richtung führt. Zum dritten Mal bereits fand am Esslinger Schelztor-Gymnasium ein Sozialprojekt statt, durch das Siebtklässler Einblicke in die Welt von behinderten Menschen bekommen. An diesem Nachmittag haben Mitglieder des Vereins Aus:sicht Stationen aufgebaut, die einen Eindruck von der Beeinträchtigung durch