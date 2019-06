EsslingenIm vergangenen November hat die Lebenshilfe Esslingen ihr inklusives Wohnhaus in der Pliensauvorstadt fertiggestellt. In zweijähriger Bauzeit entstand dort im Quartier Grüne Höfe ein Gebäude mit 17 Wohnungen. Zwölf davon sind für Menschen mit Behinderung vorgesehen, die restlichen fünf Wohnungen sind an Menschen ohne Behinderung vermietet. Am Freitag ist das Haus der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

„Die Leitschnur für unser Handeln ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Dort sind aber hohe Ansprüche formuliert, von denen wir oft noch weit entfernt sind. Wir müssen uns deshalb von den alten Bildern von Menschen mit Behinderung