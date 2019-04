EsslingenWo tauscht man als große Familie die neuesten Nachrichten aus? Am Esstisch. Seit mittlerweile 40 Jahren haben Schüler und Lehrer des Georgii-Gymnasiums jeden Tag die Möglichkeit, sich täglich frisch bekochen zu lassen. Und in der Tat lassen Grünkernküchle, Kartoffelsalat, Maultaschen oder Knäckebrotlasagne – so eine kleine Speiseauslese der vergangenen vier Jahrzehnte – die Schulgemeinschaft zusammenrücken. „Am 12. September 1979 wurde die Mensa des Georgii-Gymnasiums als ,ordentliches Gewerbe’ beim Ordnungsamt Esslingen angemeldet. Federführend bei diesem in Baden-Württemberg als Pilotprojekt geltenden Vorhaben waren die Elternbeiräte Frau