EsslingenWie wichtig es ist, sich die Hände zu waschen, darauf will die Weltgesundheitsorganisation mit dem Welttag der Handhygiene aufmerksam machen, der am 5. Mai begangen wird. In Arztpraxen gehörte die gründliche Handwäsche schon immer zum Alltag. Dort, aber auch in vielen öffentlichen Toiletten, war ein Produkt aus Esslingen über Jahrzehnte hinweg erste Wahl: die Grunella Seifenmühle. Der Seifenspender, der inzwischen zum Designklassiker avanciert ist, steht im Mai als „Historischer Schatz“ im Stadtmuseum im Mittelpunkt. Dominik Schätzle, der zurzeit eine Ausbildung in den Städtischen Museen absolviert, hat sich den Klassiker der Handhygiene genau