EsslingenDie ASK 21 hängt ziemlich durch. Das Segelflugzeug streckt kopfüber die Räder in die Höhe. Die Flügel sind abgenommen und ein paar Meter weiter aufgebockt. Der Zweisitzer befindet sich im Winterschlaf. Lackreparaturen stehen an. Selbst feinste Risse müssen aufgefräst und mit einem Kunstharz verfüllt werden. Dafür geht es für die Maschine aber nicht in einen Hangar. Sondern in den Keller der Hochschule Esslingen am Standort Stadtmitte. Zum hauseigenen Segelflugverein.

Die Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft an der Hochschule Esslingen (FTAG) ist die kleinste von nur zehn studentischen Fliegergruppen in Deutschland. Unter dem Dachverband