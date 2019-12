EsslingenNach drei Jahren Warten und vier Jahren Baulärm hat die Seewiesenschule am Freitag das Ende der fünf Millionen Euro schweren Umbau- und Erweiterungsarbeiten an ihrem Schulhaus und der Mensa gefeiert. Zuschuss: 850 000 Euro. Schüler und Kollegium freuen sich jetzt über Räume, die auf die Anforderungen einer Gemeinschaftsschule und Ganztagsgrundschule passgenau abgestimmt sind. 2014 hatten alle wichtigen Akteure aus Schule und Verwaltung in einem moderierten Planungsprozess ein entsprechendes Nutzungsmodell entworfen, 2016 hatte der Gemeinderat sein Plazet dazu gegeben.

1952 war sie für eine Million Mark als Volksschule Wäldenbronn gebaut