EsslingenDer Angeklagte durfte noch einmal seinen kleinen Sohn auf den Arm nehmen und küssen, bevor er in Handschellen aus dem Verhandlungssaal abgeführt wurde. Sechs Jahre Haft wegen besonders schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung lautete das Urteil der 19. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts. Der 38-Jährige hatte am 19. Dezember vergangenen Jahres kurz vor 16 Uhr einen türkischen Gemischtwarenladen in Esslingen überfallen und Goldschmuck im Wert von 1230 Euro erbeutet. Der Inhaber war bei einem Handgemenge mit dem Täter verletzt worden. Ein Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, wie vom drogenabhängigen Kurden